«Я не так часто менял кроссовки, потому что у меня не так много дерьмовых четвертей». Леброн Джеймс рассказал о своих суевериях и предматчевых ритуалах

Суперзвезда «Лейкерс» подтвердил один из слухов о себе.

Ранее Энтони Дэвис рассказал, что перед матчами Джеймс раскладывает всю свою форму на полу в раздевалке, не позволяя никому к ней притрагиваться или перешагивать.

«Да, это правда... Я всегда делаю одно и то же, если только не чувствую, что что-то не так. Так что, я буду раскладывать свою форму одинаковым образом перед каждой игрой. Я буду выбирать кроссовки, которые надену, в зависимости от соперника или команды.

Если я играю против определенного игрока, то в тот вечер могу надеть конкретные кроссовки, знаете, просто из-за моего соревновательного характера.

Но если я выхожу на разминку, чувствую себя определенным образом, и кроссовки кажутся неподходящими, я абсолютно точно помчусь обратно в раздевалку и поменяю их до начала игры. Или если я провел дерьмовую первую четверть, то они попадут под замену… Я не так часто менял кроссовки, потому что у меня не так много дерьмовых четвертей», – рассказал Джеймс .