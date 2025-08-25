Генменеджер «Фенербахче»: «Европейский рынок сужается, а количество игроков из НБА растет»
Дерья Янниер прокомментировал начало нового сезона.
«5 наших игроков вошли в сборную. Менее чем через месяц нам предстоит играть в Кубке Президента. Мы в проигрышном положении, но европейский баскетбол меняется. Нам надо подстраивать свое мышление.
Европейский рынок сужается, количество игроков из НБА растет. Нам надо оценивать сезон в целом. Командам придется доформировывать составы и работать над «химией» до конца декабря. Так сейчас выглядит европейский баскетбол», – заявил генменеджер «Фенербахче».
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2075 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Фенербахче»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости