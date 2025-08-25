Генменеджер «Фенербахче»: «Европейский рынок сужается, а количество игроков из НБА растет»

Дерья Янниер прокомментировал начало нового сезона.

«5 наших игроков вошли в сборную. Менее чем через месяц нам предстоит играть в Кубке Президента. Мы в проигрышном положении, но европейский баскетбол меняется. Нам надо подстраивать свое мышление.

Европейский рынок сужается, количество игроков из НБА растет. Нам надо оценивать сезон в целом. Командам придется доформировывать составы и работать над «химией» до конца декабря. Так сейчас выглядит европейский баскетбол», – заявил генменеджер «Фенербахче».