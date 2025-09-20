Джордан Лойд перешел из «Монако» в «Анадолу Эфес»

Американо-польский защитник продолжит карьеру в турецком клубе.

«Анадолу Эфес » объявил о подписании соглашения с Джорданом Лойдом (32 года, 193 см).

Контракт Лойда с бывшей командой, «Монако », был действителен до конца сезона-2025/26, в результате переговоров клуб получил компенсацию за расторжение в размере около 250 000 евро.

Защитник ярко проявил себя на Евробаскете в составе сборной Польши, набирая в среднем 22,4 очка (54,7% с игры, 42,2% из-за дуги), 3,3 подбора и 2 передачи. Поляки завершили свой путь в четвертьфинале.

В прошлом сезоне Евролиги средние показатели Лойда составили 9,4 очка и 2,9 подбора за матч.