Фото
0

Джордан Лойд перешел из «Монако» в «Анадолу Эфес»

Американо-польский защитник продолжит карьеру в турецком клубе.

«Анадолу Эфес» объявил о подписании соглашения с Джорданом Лойдом (32 года, 193 см). 

Контракт Лойда с бывшей командой, «Монако», был действителен до конца сезона-2025/26, в результате переговоров клуб получил компенсацию за расторжение в размере около 250 000 евро.

Защитник ярко проявил себя на Евробаскете в составе сборной Польши, набирая в среднем 22,4 очка (54,7% с игры, 42,2% из-за дуги), 3,3 подбора и 2 передачи. Поляки завершили свой путь в четвертьфинале.

В прошлом сезоне Евролиги средние показатели Лойда составили 9,4 очка и 2,9 подбора за матч.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Анадолу Эфеса»
logoАнадолу Эфес
logoЕвролига
logoДжордан Лойд
переходы
logoМонако
logoчемпионат Турции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кай Джонс присоединился к «Анадолу Эфесу»
215 сентября, 08:52Фото
Шейн Ларкин: «Европейские фанаты приходят на матч не чтобы похвастаться этим в соцсетях»
13 сентября, 13:41
Коул Суайдер присоединился к «Анадолу Эфесу»
11 августа, 15:15Фото
Главные новости
Роберт Орри: «Если бы «Лейкерс» были умны, они бы организовали «сайн-энд-трэйд» Остина Ривза»
19 минут назад
Гилберт Аренас о «Клипперс»: «Никакая суперзвезда больше не притронется к этой форме»
337 минут назад
Тэйлен Хортон-Такер присоединился к «Фенербахче»
сегодня, 08:30Фото
Бекки Хэммон об Эйже Уилсон: «Лучшая из всех, кто ходил по этой планете»
сегодня, 08:02
«Майами» «серьезно рассматривает возможность» расстаться с Терри Розиром до старта тренировочного лагеря
2сегодня, 07:40
Уилли Грин: «Если у Зайона получится на постоянной основе показывать свою уникальность, то для него нет предела»
5сегодня, 06:49
Эйжа Уилсон и Нафиса Коллиер возглавляют список из пяти претенденток на звание MVP женской НБА
сегодня, 06:23
Алисса Томас первой в истории женской НБА оформила трипл-дабл в плей-офф с 20+ очками и помогла «Финиксу» выбить «Нью-Йорк»
сегодня, 05:59Видео
Тайлер Хирро: «Просто разнесу лигу, как только слезу с этой дурацкой кровати»
5сегодня, 05:22Фото
Кевин Дюрэнт порыбачил вместе со Стивеном Адамсом и продемонстрировал улов
8сегодня, 05:11Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Вашингтон» подписал Шарифа Купера на двусторонний контракт
сегодня, 07:06
Джеймс Харден поздравил Сату Сабалли и Кали Коппер с победой над «Нью-Йорком»
1сегодня, 04:48Видео
24-летний форвард Джейлен Бриджес пройдет просмотр в «Бостоне»
вчера, 19:30
Кендалл Браун поборется за место на двустороннем контракте на сборах «Селтикс»
вчера, 18:29
«Самара» рассмотрит вариант аренды Александра Летино
вчера, 18:08
Евролига хочет привлечь 100 миллионов зрителей на Ближнем Востоке и в Северной Африке через Дубай
вчера, 17:55
«Бруклин» подписал контракт с лидером G-лиги по передачам Юри Коллинзом
вчера, 16:30
Деннис Смит имеет минимальные шансы на место в составе «Мэверикс»
2вчера, 13:45
Деджонте Мюррэй отправил 600 долларов фанату, чтобы помочь ему начать бизнес по стрижке газонов
2вчера, 12:03
Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно забыть о прошлом сезоне. Трофей уже в музее и останется там»
вчера, 11:44