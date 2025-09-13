Шейн Ларкин: «Европейские фанаты приходят на матч не чтобы похвастаться этим в соцсетях»

Шейн Ларкин описал разницу болельщиков в НБА и Европе.

«Боление здесь больше похоже на студенческий американский футбол.

В баскетбольных городах, вроде Стамбула, Афин и Белграда, настоящие фанатики. Он приходят не чтобы похвастаться в соцсетях, что они на матче, или показать свой прикид. Выложить видео игроков и аллей-упов. Не хочу принизить НБА. Это наиболее талантливая лига с наиболее талантливыми игроками. Но страсть и отношение к игре в Европе совершенно другие.

Там это развлечение с лучшими атлетами. Здесь любят саму игру и клубы. Это можно по-настоящему понять только после посещения. Совершенно другой опыт, которым я наслаждаюсь куда больше, чем атмосферой НБА», – поделился защитник «Анадолу Эфеса».