Кай Джонс присоединился к «Анадолу Эфесу»

24-летний центровой продолжит карьеру в Европе.

«Анадолу Эфес » объявил о заключении 1-летнего контракта с Каем Джонсом (211 см).

Джонс провел три сезона в НБА , выступая за «Шарлотт», «Клипперс» и «Даллас». В 107 матчах регулярного сезона он набирал в среднем 3,5 очка и 2,4 подбора за 10 минут на площадке.

Прошлый сезон центровой заканчивал в составе «Мэверикс», принося своей команде в среднем 11,4 очка, 6,6 подбора и 1,3 передачи за 22 минуты на паркете в 12 матчах.