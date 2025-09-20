0

«Вашингтон» подписал Шарифа Купера на двусторонний контракт

24-летний разыгрывающий возвращается в НБА.

По информации инсайдера Майкла Скотто, «Уизардс» заключили двустороннее соглашение с Шарифом Купером (185 см).

Разыгрывающий был выбран «Атлантой» под 48-м номером на драфте-2021, но провел всего 10 матчей в НБА. Первые три сезона своей карьеры Купер перемещался между НБА и Лигой развития, а прошлый год он провел в Европе, выступая за три разные команды в Турции, Греции и Франции.

Представляя греческий «Арис» в 10 матчах прошлого розыгрыша Еврокубка, Купер набирал в среднем 14,7 очка и 3,8 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница инсайдера Майкла Скотто в соцсети X
