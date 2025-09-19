Кендалл Браун поборется за место на двустороннем контракте на сборах «Селтикс»

«Бостон» просмотрит Кендалла Брауна.

22-летний форвард (201 см) был выбран 48-м на драфте-2022 и провел 2 сезона в НБА , отыграв 21 матч в «регулярках».

В прошлом году выступал только в G-лиге, набирая 15,7 очка, 5,1 подбора, 2,9 передачи и 1,5 перехвата за фарм-клуб «Бруклина».

Браун подписал контракт с «Бостоном » и попробует побороться за место на двустороннем соглашении в тренировочном лагере.