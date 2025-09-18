Разыгрывающий «Реала» Тео Маледон получил травму приводящей мышцы левого бедра
Тео Маледон выбыл из состава «Реала».
Член второй символической сборной прошлого сезона Евролиги перешел в испанский клуб из «Виллербана» этим летом.
Маледон получил травму короткой приводящей мышцы левого бедра. Команда пока не сообщает примерные сроки восстановления.
30 сентября «Реал» открывает сезон Евролиги матчем против «Виртуса».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Реала»
