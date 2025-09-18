Разыгрывающий «Реала» Тео Маледон получил травму приводящей мышцы левого бедра

Тео Маледон выбыл из состава «Реала».

Член второй символической сборной прошлого сезона Евролиги перешел в испанский клуб из «Виллербана» этим летом.

Маледон получил травму короткой приводящей мышцы левого бедра. Команда пока не сообщает примерные сроки восстановления.

30 сентября «Реал» открывает сезон Евролиги матчем против «Виртуса».