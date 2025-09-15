«Валенсия» продала рекордные 11000 абонементов на сезон

На новой арене испанского клуба ожидается аншлаг в каждом матче.

Согласно официальному пресс-релизу, «Валенсия » продала рекордные за свою историю 11 тысяч абонементов на сезон-2025/26. На данный момент это наибольшее количество проданных абонементов среди всех команд испанской лиги.

В новом сезоне команда не только возвращается в Евролигу, но и будет проводить свои матчи на новой арене – Roig Arena (15600 сидячих мест).

Абонементы будут действительны на все матчи «Валенсии» в ACB и Евролиге, включая регулярный чемпионат и возможные игры плей-офф.