Роберт Орри ответил Джеффу Тигу: «Ты не внес вклад даже в одно чемпионство»
Роберт Орри высмеял претензии Тига, напомнив о разнице в их достижениях.
«Я дам тебе максимум полчемпионства – ты ничего не внес в ту победу. И при этом говоришь, что у меня нет стиля? Да у меня его больше, чем у тебя. У меня семь чемпионских перстней, и я играл с величайшими баскетболистами в истории.
Если я надену все семь перстней и пойду на улицу, ослепляя прохожих, разве это не свэг?» – прокомментировал семикратный чемпион НБА.
