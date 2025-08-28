Роберт Орри ответил Джеффу Тигу: «Ты не внес вклад даже в одно чемпионство»

Роберт Орри высмеял претензии Тига, напомнив о разнице в их достижениях.

«Я дам тебе максимум полчемпионства – ты ничего не внес в ту победу. И при этом говоришь, что у меня нет стиля? Да у меня его больше, чем у тебя. У меня семь чемпионских перстней, и я играл с величайшими баскетболистами в истории.

Если я надену все семь перстней и пойду на улицу, ослепляя прохожих, разве это не свэг?» – прокомментировал семикратный чемпион НБА.