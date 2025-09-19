  • Спортс
  • «Когда я смотрю, как он играет, мое сердце переполняется сочувствием». Кевин Джонсон поддержал Джонатана Кумингу
«Когда я смотрю, как он играет, мое сердце переполняется сочувствием». Кевин Джонсон поддержал Джонатана Кумингу

Джонсон выразил свою поддержку Куминге.

«Когда я смотрю, как он играет, мое сердце переполняется сочувствием, потому что я чувствовал то же самое, что, вероятно, чувствует он сейчас, когда был в «Кливленде».

Но у меня был Марк Уэст. Он взял меня под свое крыло и посоветовал: «То, что происходит сегодня, не обязательно будет происходить завтра. Тебе просто нужно быть готовым». Так что Куминге нужно просто оставаться готовым и сохранять позитивный настрой», – сказал Джонсон.

Последним предложением Куминге от «Уорриорс» был контракт на три года и 75,2 миллиона долларов с опцией команды на последний сезон. Лагерь Куминги настаивает на опции игрока, которая даст 22-летнему форварду больше контроля над своим будущим.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SiriusXM NBA Radio
