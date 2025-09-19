  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сергей Кущенко о Егоре Дёмине: «Летняя лига показала, что в его игре есть определенные пробелы. Знаю, что он слишком трудолюбив и ответственен»
0

Сергей Кущенко о Егоре Дёмине: «Летняя лига показала, что в его игре есть определенные пробелы. Знаю, что он слишком трудолюбив и ответственен»

Кущенко поделился мнением о российском новичке «Бруклина».

«Давно знаю Владимира Дёмина (отец) и Раде Филиповича (глава агентства, работающего с Дёминым). Если у них возникали какие-то вопросы, то в силу своих возможностей старался их решить. Понятно, что и «Бруклин» – важный клуб в моей спортивной биографии (Кущенко был членом совета директоров «Нетс»). Кстати, они пригласили меня в Макао, посмотреть игры против «Финикса» (10 и 12 октября), где и получится встретиться с Егором. Очень интересно, как он изменился с нашей последней встречи. Я желаю ему только удачи. Он очень трудолюбивый парень. Надеюсь, наша будущая звезда.

Летняя лига показала, что в игре Егора есть определенные пробелы. Посмотрим, смог ли он их поправить за несколько месяцев. Знаю, что он слишком трудолюбив и ответственен. Понятно, что у него еще растущий организм, тело меняется. Поэтому сложно загадывать, как он будет выглядеть на площадке в официальных матчах. Думаю, что игры в Китае будут во многом показательны. Помню, первые серьезные впечатления от всех игроков, которых «Бруклин» получал на драфте, мы получали именно на предсезонных играх», – рассказал президент Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Известия»
logoЕгор Дёмин
logoНБА
logoБруклин
logoСергей Кущенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Драфт-инсайдер о Егоре Дёмине: «Нетс» пошли на очень просчитанный риск с игроком, который отлично вписывается в современную НБА»
316 сентября, 07:08
Зоран Лукич: «Егор Дёмин и Влад Голдин будут вызваны в сборную России»
30 августа, 15:24
Егор Дёмин набрал 4 килограмма массы за 1,5 месяца
2729 августа, 09:22Видео
Главные новости
Д’Анджело Расселл: «Я родом из трущоб, из того места, где обманывают, воруют и убивают. Быть хорошим там – не вариант»
349 минут назад
Муаммаду Жете травмировал ахилл и может пропустить весь следующий сезон «Дубая»
сегодня, 07:27
Ченнинг Фрай о словах про «стукачество» Торре: «Думаете, я в подкасте все на полном серьезе говорю? Да мне вообще плевать на это»
сегодня, 07:19
Леброн Джеймс: «Google врет. У меня всего пара тысяч на счету в банке, я на мели»
10сегодня, 07:11
Агент Куминги выложил эффектное видео с игроком: «Подготовка к сезону почти завершена»
4сегодня, 06:59Видео
Пабло Торре о возможном уходе «Клипперс» от наказания: «Некоторые владельцы считают такой сценарий абсурдным»
1сегодня, 06:48
Второй сезон «Стартовой пятерки» с Дюрэнтом и ШГА выйдет на Netflix 16 октября
сегодня, 06:35
Патрик Беверли продолжил заочную перепалку с Янгом: «Всех, кто встречал Трэя Янга, поувольняли»
5сегодня, 06:23
Тайриз Халибертон: «Уступаю Макконнеллу в большинстве тренировок – это стало мотивацией. Он помогает мне стать лучше»
сегодня, 06:12
Сергей Кущенко: «Швед подпишется с одним из клубов, и, вероятно, это будет не российская команда»
сегодня, 06:07
Ко всем новостям
Последние новости
«Олимпиакос» ищет нового защитника после травмы Кинана Эванса
139 минут назад
Девин Букер, Д’Анджело Расселл и Макс Кристи вместе готовятся к сезону
1сегодня, 06:41Видео
Дуэйн Уэйд: «Эйжа Уилсон может обыграть некоторых игроков НБА»
5вчера, 20:31
Патрик Беверли готов завершить карьеру, если в скором времени не найдет команду
вчера, 19:21
Шейн Ларкин: «У меня были возможности вернуться в НБА, но я отказался»
3вчера, 19:09
Тони Снелл о переходе во французский «Булазак»: «Я больше не мог играть в G-лиге»
1вчера, 16:00
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Дубай»
2вчера, 15:21
Аарон Гордон появился на публике в майке своего покойного брата
вчера, 14:40Фото
Андре Игудала: «Если бы Рашид Уоллес играл сегодня, он входил бы в топ-5 игроков лиги. Даже выше Янниса»
11вчера, 13:41
Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Панатинаикос» обыграл «Партизан»
вчера, 13:21