Сергей Кущенко о Егоре Дёмине: «Летняя лига показала, что в его игре есть определенные пробелы. Знаю, что он слишком трудолюбив и ответственен»

Кущенко поделился мнением о российском новичке «Бруклина».

«Давно знаю Владимира Дёмина (отец) и Раде Филиповича (глава агентства, работающего с Дёминым). Если у них возникали какие-то вопросы, то в силу своих возможностей старался их решить. Понятно, что и «Бруклин » – важный клуб в моей спортивной биографии (Кущенко был членом совета директоров «Нетс»). Кстати, они пригласили меня в Макао, посмотреть игры против «Финикса» (10 и 12 октября), где и получится встретиться с Егором. Очень интересно, как он изменился с нашей последней встречи. Я желаю ему только удачи. Он очень трудолюбивый парень. Надеюсь, наша будущая звезда.

Летняя лига показала, что в игре Егора есть определенные пробелы. Посмотрим, смог ли он их поправить за несколько месяцев. Знаю, что он слишком трудолюбив и ответственен. Понятно, что у него еще растущий организм, тело меняется. Поэтому сложно загадывать, как он будет выглядеть на площадке в официальных матчах. Думаю, что игры в Китае будут во многом показательны. Помню, первые серьезные впечатления от всех игроков, которых «Бруклин» получал на драфте, мы получали именно на предсезонных играх», – рассказал президент Единой лиги ВТБ.