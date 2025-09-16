Драфт-инсайдер о Егоре Дёмине: «Нетс» пошли на очень просчитанный риск с игроком, который отлично вписывается в современную НБА»

Кори Тулаба объяснил, почему выбор «Бруклина» может стать большим успехом.

«Перед вами парень ростом 206 сантиметров с невероятно креативными и искусными передачами и броском, в который можно поверить в долгосрочной перспективе скорее из-за эстетики его исполнения, а не процентов реализации в BYU.

Если вы посмотрите на тренды лиги, где сейчас ценятся большие, универсальные плеймейкеры с множеством инструментов, которых нельзя привязать к одной позиции и которые могут играть в разных сочетаниях, я думаю, они очень ценны. Лично я легко могу представить исход, при котором Егор принесет очень высокую отдачу… Честно говоря, я не считаю, что это неоправданно ранний выбор или нерациональное использование драфт-капитала. Я думаю, «Нетс» пошли на очень просчитанный риск с игроком, который отлично вписывается в современную НБА .

Когда смотришь на такого парня, думаешь: «Ладно, наверное, он смотрит на Джоша Гидди, Луку Дончича или Леброна Джеймса, этих больших плеймейкеров». Но Егор и его тренер Зак Гонсалес изучали таких игроков, как Донован Митчелл, Деджонте Мюррей и Джа Морэнт.

Очевидно, большой вопрос – это бросок. Из того, что я видел вблизи, – и то, над чем он работал с точки зрения разнообразия своего броскового арсенала (с остановки, после прохода, с угла «краски», из-за дуги), и сама эстетика броска – все выглядело чисто», – рассказал Тулаба.