Леброн Джеймс: «Лука Дончич – баскетбольный гений. Многие в лиге умеют играть, но его уровень понимания выводит его на следующую ступень»

Леброн Джеймс высоко оценивает одноклубника.

«Лука Дончич – баскетбольный гений. Многие в лиге умеют играть, но его уровень понимания выводит его на следующую ступень.

Мне очень нравится его подход к баскетболу. Его стиль игры. Но еще важнее то, что он чертовски приятный в общении человек», – рассказал звездный форвард «Лейкерс» в интервью Wall Street Journal.