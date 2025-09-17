Леброн Джеймс: «Лука Дончич – баскетбольный гений. Многие в лиге умеют играть, но его уровень понимания выводит его на следующую ступень»
Леброн Джеймс высоко оценивает одноклубника.
«Лука Дончич – баскетбольный гений. Многие в лиге умеют играть, но его уровень понимания выводит его на следующую ступень.
Мне очень нравится его подход к баскетболу. Его стиль игры. Но еще важнее то, что он чертовски приятный в общении человек», – рассказал звездный форвард «Лейкерс» в интервью Wall Street Journal.
Источник: Wall Street Journal
