Шейн Ларкин: «У меня были возможности вернуться в НБА, но я отказался»

Экс-игрок НБА рассказал, почему отказался от возвращения в лигу.

«Люди удивляются, когда я говорю, что мне нравится играть в Европе. Я провел несколько потрясающих сезонов здесь, и когда появлялись возможности вернуться в НБА , я отвечал: «Нет, меня здесь все устраивает».

Когда рассказываю об этом, многие меня не понимают. Но в Европе у лучших игроков – особый статус. Не хочу сравнивать себя с суперзвездами НБА, но, например, Кайри Ирвинга в Кливленде обожали так же, как сейчас Кендрика Нанна в Афинах, меня – в Стамбуле, а Майка Джеймса – в Монако.

Это нужно увидеть своими глазами, чтобы понять: здесь мы живем как настоящие супезвезды», – сказал Шейн Ларкин .