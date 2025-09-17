Шейн Ларкин остается в сборной Турции, сообщение игрока с благодарностью послужило причиной недопонимания
Шейн Ларкин не собирается покидать сборную.
32-летний разыгрывающий помог национальной команде завоевать серебро Евробаскета-2025 и обратился с благодарностью к стране, сборной и болельщикам. Слова защитника были неверно оценены как прощание.
«Сообщение Ларкина после исторического турнира не содержало заявлений об уходе из сборной. Не обращайте внимания на информацию об этом», – прокомментировал ситуацию спортивный директор «Анадолу Эфеса», за который выступает Ларкин, Исмаил Шенол.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
