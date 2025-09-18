  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шейн Ларкин: «Когда у меня были проблемы с ОКР, добирался до баскетбольной площадки, и все проходило»
Шейн Ларкин: «Когда у меня были проблемы с ОКР, добирался до баскетбольной площадки, и все проходило»

Шейн Ларкин рассказал о борьбе с расстройством психики.

У защитника «Анадолу Эфеса» и сборной Турции обсессивно-компульсивное расстройство.

«Когда у меня начинались проблемы с ОКР, и я не мог перестать мыть руки или что-то подобное, добирался до баскетбольной площадки, и все проходило.

Было ощущение, что все распадается на части, и я чувствовал себя в безопасности.

Постепенно я начал воспринимать свое состояние как соперника. Боролся с ним каждый день и в какой-то момент взял под контроль достаточно, чтобы больше не испытывать проблем в повседневной жизни», – поделился игрок.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
