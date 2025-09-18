Шейн Ларкин: «Когда у меня были проблемы с ОКР, добирался до баскетбольной площадки, и все проходило»
Шейн Ларкин рассказал о борьбе с расстройством психики.
У защитника «Анадолу Эфеса» и сборной Турции обсессивно-компульсивное расстройство.
«Когда у меня начинались проблемы с ОКР, и я не мог перестать мыть руки или что-то подобное, добирался до баскетбольной площадки, и все проходило.
Было ощущение, что все распадается на части, и я чувствовал себя в безопасности.
Постепенно я начал воспринимать свое состояние как соперника. Боролся с ним каждый день и в какой-то момент взял под контроль достаточно, чтобы больше не испытывать проблем в повседневной жизни», – поделился игрок.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
