Андрей Ватутин: «Пистиолис один из лучших тренеров своего поколения в европейском баскетболе»

Президент ЦСКА прокомментировал продление контракта с главным тренером.

«Мы не видим нашей команды порознь с Андреасом ни прямо сейчас, после двух подряд завоеванных Кубков Белова, ни в перспективе – поскольку считаем Пистиолиса одним из лучших тренеров его поколения в европейском баскетболе.

Очень важно, что Андреас с огромным уважением относится к ЦСКА, по-настоящему предан клубу, ставит работу здесь выше большинства других карьерных возможностей.

Потому желаю ему и его семье крепкого здоровья, а всем нам – новых больших побед», – заявил Ватутин .

Андреас Пистиолис продлил контракт с ЦСКА до 2028 года