0

Андрей Ватутин: «Пистиолис один из лучших тренеров своего поколения в европейском баскетболе»

Президент ЦСКА прокомментировал продление контракта с главным тренером.

«Мы не видим нашей команды порознь с Андреасом ни прямо сейчас, после двух подряд завоеванных Кубков Белова, ни в перспективе – поскольку считаем Пистиолиса одним из лучших тренеров его поколения в европейском баскетболе.

Очень важно, что Андреас с огромным уважением относится к ЦСКА, по-настоящему предан клубу, ставит работу здесь выше большинства других карьерных возможностей.

Потому желаю ему и его семье крепкого здоровья, а всем нам – новых больших побед», – заявил Ватутин.

Андреас Пистиолис продлил контракт с ЦСКА до 2028 года

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт ЦСКА
logoАндрей Ватутин
logoЦСКА
Андреас Пистиолис
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андреас Пистиолис продлил контракт с ЦСКА до 2028 года
352 минуты назад
Руководство ЦСКА поблагодарило «Дубай» за гостеприимство и организацию товарищеских матчей
16 сентября, 15:04Фото
Андрей Ватутин о смерти Джорджо Армани: «Для европейского баскетбола в целом это большая потеря»
4 сентября, 18:25
Главные новости
Инсайдер Ян Бегли: «Готов поставить, что Брогдон и Шэмет останутся c «Никс»
6 минут назад
Андреас Пистиолис продлил контракт с ЦСКА до 2028 года
352 минуты назад
Сэм Эмик: «Уорриорз» не спешат отдавать Кумингу в «Кингз», так как боятся, что он станет там звездой»
5сегодня, 17:05
Яннис Сферопулос: «Матч с ЦСКА – отличная возможность научиться побеждать в больших матчах»
сегодня, 16:39
Леброн Джеймс о достижении отметки в 50 тысяч очков: «Отражение моего упорного труда и любви к игре»
13сегодня, 16:20
«Хорнетс» отчислили Дакуана Джеффриса
сегодня, 15:40
Десмонд Бэйн о потенциале «Орландо»: «Не вижу никаких пределов для этой команды»
1сегодня, 15:02
Рейтинг сборных ФИБА. США лидируют, Германия поднялась на 2-е место, Турция совершила рывок на 15 позиций
1сегодня, 14:20Фото
Межконтинентальный кубок ФИБА. Сборная G-лиги вырвала победу у «Фламенго», «Аль-Ахли» уступил «Уникахе»
сегодня, 13:57
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Атланта» принимает «Индиану», «Лас-Вегас» сыграет с «Сиэтлом»
1сегодня, 13:56
Ко всем новостям
Последние новости
Тони Снелл о переходе во французский «Булазак»: «Я больше не мог играть в G-лиге»
сегодня, 16:00
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Дубай»
сегодня, 15:21
Аарон Гордон появился на публике в майке своего покойного брата
сегодня, 14:40Фото
Андре Игудала: «Если бы Рашид Уоллес играл сегодня, он входил бы в топ-5 игроков лиги. Даже выше Янниса»
8сегодня, 13:41
Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Панатинаикос» обыграл «Партизан»
сегодня, 13:21
Хассан Уайтсайд попытался продолжить карьеру в Китае, но провалил просмотр в «Шанхае»
сегодня, 10:20
«Майами» не стремится обменивать Эндрю Уиггинса и хочет оценить нынешний состав в официальных матчах
3сегодня, 07:53
Кристиан Шумейт присоединится к тренировочному лагерю «Нового Орлеана»
сегодня, 07:16
Кевин Дюрэнт прокомментировал слова Патрика Беверли о Трэе Янге: «Прекращай, братишка, это звучит как бред»
1сегодня, 05:40
«Миннесота» просмотрит 26-летнего защитника Ножела Истерна
сегодня, 05:15