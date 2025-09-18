Андрей Ватутин: «Пистиолис один из лучших тренеров своего поколения в европейском баскетболе»
Президент ЦСКА прокомментировал продление контракта с главным тренером.
«Мы не видим нашей команды порознь с Андреасом ни прямо сейчас, после двух подряд завоеванных Кубков Белова, ни в перспективе – поскольку считаем Пистиолиса одним из лучших тренеров его поколения в европейском баскетболе.
Очень важно, что Андреас с огромным уважением относится к ЦСКА, по-настоящему предан клубу, ставит работу здесь выше большинства других карьерных возможностей.
Потому желаю ему и его семье крепкого здоровья, а всем нам – новых больших побед», – заявил Ватутин.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости