Андрей Ватутин о смерти Джорджо Армани: «Для европейского баскетбола в целом это большая потеря»

Президент ЦСКА выразил соболезнования в связи с кончиной Джорджо Армани.

«Искренние соболезнования семье, родным и близким. Мистер Армани прошел большой, яркий и успешный жизненный путь. Игры ЦСКА в Милане почти всегда проходили в его присутствии.

Для европейского баскетбола в целом это большая потеря, Армани долгие годы был искренним энтузиастом нашего вида спорта, вкладывал не только деньги, но и свою душу в проект, всегда невероятно предан «Милану» и потому сделал клуб претендентом на самые высокие цели.

Что очень важно – независимо от результатов он был постоянен в своем желании делать «Милан» лучше», – заявил президент ЦСКА.