Аарон Гордон появился на публике в майке своего покойного брата
Форвард «Денвера» почтил память старшего брата.
Аарон Гордон посетил итальянский город Сассари и почтил память своего брата Дрю Гордона, надев его игровую форму.
Старший брат чемпиона НБА-2023 трагически погиб в автокатастрофе в прошлом году. В 2014 году Дрю Гордон выигрывал Кубок Италии в составе «Динамо Сассари».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
