Аарон Гордон появился на публике в майке своего покойного брата

Форвард «Денвера» почтил память старшего брата.

Аарон Гордон посетил итальянский город Сассари и почтил память своего брата Дрю Гордона , надев его игровую форму.

Старший брат чемпиона НБА-2023 трагически погиб в автокатастрофе в прошлом году. В 2014 году Дрю Гордон выигрывал Кубок Италии в составе «Динамо Сассари ».