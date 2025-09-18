Кавай Ленард скрыл информацию об операции на колене от сборной США в 2024 году

Появились подробности истории с Каваем Ленардом и Олимпиадой-2024.

Форвард вошел в первоначальный состав команды США, но был заменен на Деррика Уайта в ходе сборов.

По сообщению ESPN, руководство национальной команды узнало об очередной операции на колене игрока, которая прошла в начале мая, в конце июня 2024 года, прямо перед сборами.

Команда была «шокирована», а Кавай Ленард выглядел в лагере «медленным и с трудом играющим».

«Полагаю, что он думал, что сможет приехать и 3 недели на сборах заниматься реабилитацией, чтобы подготовиться к Олимпиаде», – сообщил знакомый с ситуацией источник.