Эндрю Нембхард: «Желаю Майлзу Тернеру личного успеха, но игры с «Бакс» станут еще более бурными»
Эндрю Нембхард прокомментировал переход Майлза Тернера.
Центровой решил продолжить карьеру в «Милуоки». «Пэйсерс» выбивали «Бакс» из плей-офф последние 2 сезона.
«Конечно, хочу, чтобы у него было все хорошо. Рад, что он получил свои деньги. Желаю ему индивидуального успеха, только не в матчах против нас.
Но наши встречи станут еще более бурными, у нас и так накаленная ситуация. Мы больше не в одной команде, никаких друзей на площадке», – заключил защитник «Индианы».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
