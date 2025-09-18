Эндрю Нембхард: «Желаю Майлзу Тернеру личного успеха, но игры с «Бакс» станут еще более бурными»

Эндрю Нембхард прокомментировал переход Майлза Тернера.

Центровой решил продолжить карьеру в «Милуоки ». «Пэйсерс» выбивали «Бакс» из плей-офф последние 2 сезона.

«Конечно, хочу, чтобы у него было все хорошо. Рад, что он получил свои деньги. Желаю ему индивидуального успеха, только не в матчах против нас.

Но наши встречи станут еще более бурными, у нас и так накаленная ситуация. Мы больше не в одной команде, никаких друзей на площадке», – заключил защитник «Индианы».