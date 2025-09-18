  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Эндрю Нембхард: «Желаю Майлзу Тернеру личного успеха, но игры с «Бакс» станут еще более бурными»
0

Эндрю Нембхард: «Желаю Майлзу Тернеру личного успеха, но игры с «Бакс» станут еще более бурными»

Эндрю Нембхард прокомментировал переход Майлза Тернера.

Центровой решил продолжить карьеру в «Милуоки». «Пэйсерс» выбивали «Бакс» из плей-офф последние 2 сезона.

«Конечно, хочу, чтобы у него было все хорошо. Рад, что он получил свои деньги. Желаю ему индивидуального успеха, только не в матчах против нас.

Но наши встречи станут еще более бурными, у нас и так накаленная ситуация. Мы больше не в одной команде, никаких друзей на площадке», – заключил защитник «Индианы».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
logoНБА
logoМайлз Тернер
logoИндиана
logoМилуоки
logoЭндрю Нембхард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайриз Халибертон о Майлзе Тернере: «Все двигаются дальше. Все будут в порядке»
4 сентября, 05:45
«Бакс» и «Лейкерс» больше всех рискуют провести провальный сезон по мнению инсайдеров ESPN
525 августа, 17:45
С чем лучший тренер лиги подходит к новому сезону? Рик Карлайл у аппарата
820 августа, 08:05Трибуна
Главные новости
Янг – Беверли: «Ты попал в НБА, но и тут есть разные уровни, чего ты добился?»
226 минут назад
Кавай Ленард скрыл информацию об операции на колене от сборной США в 2024 году
644 минуты назад
24 очка Нафисы Коллиер вывели «Миннесоту» во второй раунд плей-офф женской НБА
сегодня, 04:36Видео
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Нью-Йорк» крупно проиграл «Финиксу», «Миннесота» вышла в полуфинал, победив «Голден Стэйт»
6сегодня, 04:25
Натали Накасе – «Лучший тренер» сезона-2025 женской НБА
3вчера, 20:03Фото
Джейлен Уильямс: «Не обязательно иметь кучу ветеранов, чтобы быть успешными»
12вчера, 19:39
НБА и правительство Великобритании вложат 10 млн фунтов стерлингов в развитие местного баскетбола
2вчера, 17:55
«Никс» поддерживают идею вывода номера Кармело Энтони из обращения
8вчера, 17:04
Журналист ESPN Бакстер Холмс: «Клипперс» больше не строят команду вокруг Кавая Ленарда»
11вчера, 16:45
Сергей Кущенко: «Одна из приличных цифр сезона-2024/25 – рост выручки от билетов на 45%»
2вчера, 16:21
Ко всем новостям
Последние новости
Кевин Дюрэнт прокомментировал слова Патрика Беверли о Трэе Янге: «Прекращай, братишка, это звучит как бред»
14 минут назад
«Миннесота» просмотрит 26-летнего защитника Ножела Истерна
39 минут назад
«Бруклин» подписал частично гарантированный контракт с Д’Андре Дэвисом и отчислил Дэвида Муоку
сегодня, 04:16
Дилан Озетковски: «Брал пример с Кевина Гарнетта и Хакима Оладжувона»
1вчера, 21:01
Андре Миллер о своем рационе во времена игры в НБА: «Бургеры, картошка фри, пиццы»
11вчера, 20:37
Руди Фернандес и Светислав Пешич вошли в Зал славы испанского баскетбола
вчера, 19:21
Майкл Мэлоун продолжит работу аналитиком ESPN в сезоне-2025/26
1вчера, 18:54
Журналист Далтон Джонсон: «Джимми Батлер связался с руководством «Уорриорз», чтобы узнать их план»
7вчера, 18:19
Дэмиан Лиллард о возвращении в «Портленд»: «Чувствую себя невероятно счастливым»
3вчера, 17:21
Илона Корстин: «В прошлом сезоне у нас было рекордное количество игроков из «молодежки»
1вчера, 16:06