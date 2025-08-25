«Бакс» и «Лейкерс» больше всех рискуют провести провальный сезон по мнению инсайдеров ESPN

ESPN обозначил потенциальных неудачников следующего сезона.

Инсайдеры проголосовали за команды, которые больше всего рискуют провалиться в будущем розыгрыше чемпионата.

«Бакс» возглавляют список из-за неопределенности вокруг вероятного закрытия чемпионского окна. Яннис Адетокумбо остается одним из лучших игроков мира, но разрыв между ним и остальным ростером становится ошеломляющим даже после неожиданного подписания Майлза Тернера», – заключил репортер Джамал Коллиер.

Потенциальные «неудачники» сезона-2025/26 по опросу ESPN: