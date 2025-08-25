«Бакс» и «Лейкерс» больше всех рискуют провести провальный сезон по мнению инсайдеров ESPN
ESPN обозначил потенциальных неудачников следующего сезона.
Инсайдеры проголосовали за команды, которые больше всего рискуют провалиться в будущем розыгрыше чемпионата.
«Бакс» возглавляют список из-за неопределенности вокруг вероятного закрытия чемпионского окна. Яннис Адетокумбо остается одним из лучших игроков мира, но разрыв между ним и остальным ростером становится ошеломляющим даже после неожиданного подписания Майлза Тернера», – заключил репортер Джамал Коллиер.
Потенциальные «неудачники» сезона-2025/26 по опросу ESPN:
«Милуоки» – 41 очко.
«Лейкерс» – 32.
«Бостон» – 28.
«Финикс» – 28.
«Филадельфия» – 25.
«Индиана» – 19.
