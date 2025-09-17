Консультант Тодд Уорник считает, что баскетбольный европейский судейский корпус находится в кризисном положении

В Европе проблема с арбитрами.

На Евробаскете-2022 не было неевропейских судей. На турнире этого года иностранные специалисты имели определяющую роль и в большинстве случаев руководили судейскими бригадами. Это первый подобный случай в истории Евробаскета. Одним из наиболее показательных моментов стал срочный прилет судьи с чемпионата Америки, которому в итоге достался матч за бронзовые награды.

Судейский консультант Тодд Уорник считает, что европейский судебный корпус находится в глубоком кризисе, который повлияет и на судейство на клубном уровне, в первую очередь в международных турнирах.