Хорхе Гарбахоса: «ФИБА гордится работой арбитров на Евробаскете»

Хорхе Гарбахоса прокомментировал действия судей.

«Что касается судей, честно говоря, я горжусь их работой на Евробаскете.

Считаю, что они отлично справлялись на протяжении всего турнира.

Конечно, они делают ошибки. Игроки мажут броски, тренеры принимают неверные решения, я ошибаюсь каждый день. Но мы должны защищать их.

Уровень принятия решений, на сегодняшний день, очень высок», – заключил президент ФИБА-Европа.