Сергей Богуславский: «Российские игроки не всегда ценнее, но всегда дороже»

Сергей Богуславский рассказал о рынке российских баскетболистов.

«Есть дефицит квалифицированных российских игроков. В прошлом году мы подписали долгосрочные контракты со Станиславом Ильницким, Александром Шашковым и Александром Захаровым и в межсезонье были спокойны, что у нас есть российский костяк. Поэтому во многом со стороны смотрели, что происходит на рынке. Люди не молодеют, но конкуренция за топовых местных игроков увеличивается. Они не всегда [считаются] ценнее, но всегда дороже.

Мы надеемся на наш молодежный проект. В этом сезоне сразу четыре молодых парня заходят в основную команду: Свинин , Егоров, Фирсов, Стафеев. Ваня Миронов на подходе. Стараемся думать не только в короткую перспективу, но и в длинную», – поделился президент «Бетсити Пармы ».