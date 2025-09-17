«Мега» и «Игокеа» присоединятся к внутрисезонному турниру Единой лиги ВТБ

Лига ВТБ обозначила группы внутрисезонного турнира.

К шести российским клубам присоединятся сербская «Мега» и боснийский «Игокеа». Команды заняли 8-е и 5-е места в прошедшем сезоне Адриатической лиги.

Группа А : «Зенит», УНИКС, «Уралмаш», «Игокеа».

Группа Б : ЦСКА, «Локомотив-Кубань», «Бетсити Парма», «Мега».

Матчи будут проходить в течение сезона.