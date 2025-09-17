«Мега» и «Игокеа» присоединятся к внутрисезонному турниру Единой лиги ВТБ
Лига ВТБ обозначила группы внутрисезонного турнира.
К шести российским клубам присоединятся сербская «Мега» и боснийский «Игокеа». Команды заняли 8-е и 5-е места в прошедшем сезоне Адриатической лиги.
Группа А: «Зенит», УНИКС, «Уралмаш», «Игокеа».
Группа Б: ЦСКА, «Локомотив-Кубань», «Бетсити Парма», «Мега».
Матчи будут проходить в течение сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
