Торнике Шенгелия о возрастном составе «Барселоны»: «Попробуем максимально реализовать сочетание таланта и опыта»

Торнике Шенгелия прокомментировал ожидания от сезона.

Грузинский «большой» перешел в «Барселону» из «Виртуса». 5 ключевых игроков нового состава испанского клуба начнут сезон в возрасте 34-35 лет (Шенгелия, Клайберн , Саторански , Веселы , Лапровиттола ).

«Барселона » уступила «Монако» в первом раунде плей-офф прошлого розыгрыша Евролиги.

Шенгелия начнет выступление за клуб после инцидента в сборной Грузии, когда у игрока обнаружили сердечную аритмию на подготовительной стадии Евробаскета.

«У нас очень опытная команда. Попробуем максимально реализовать это сочетание таланта и опыта.

Я чувствую себя лучше. Немного испугался, но на Евробаскете стало понятно, что со мной все нормально. Начал осторожно, но в конце играл в нормальном режиме», – поделился Шенгелия.