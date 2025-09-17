  • Спортс
Торнике Шенгелия о возрастном составе «Барселоны»: «Попробуем максимально реализовать сочетание таланта и опыта»

Торнике Шенгелия прокомментировал ожидания от сезона.

Грузинский «большой» перешел в «Барселону» из «Виртуса». 5 ключевых игроков нового состава испанского клуба начнут сезон в возрасте 34-35 лет (Шенгелия, Клайберн, Саторански, Веселы, Лапровиттола).

«Барселона» уступила «Монако» в первом раунде плей-офф прошлого розыгрыша Евролиги.

Шенгелия начнет выступление за клуб после инцидента в сборной Грузии, когда у игрока обнаружили сердечную аритмию на подготовительной стадии Евробаскета.

«У нас очень опытная команда. Попробуем максимально реализовать это сочетание таланта и опыта.

Я чувствую себя лучше. Немного испугался, но на Евробаскете стало понятно, что со мной все нормально. Начал осторожно, но в конце играл в нормальном режиме», – поделился Шенгелия.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
