«Барселона» подписала Майлза Норриса
25-летний американец продолжит карьеру в Европе.
«Барселона» объявила о заключении 1-летнего соглашения с форвардом Майлзом Норрисом (206 см).
В марте 2025 года Норрис подписал двусторонний контракт с «Бостоном», за который он успел сыграть три матча, набирая в среднем 2,3 очка и 3 подбора за 11,5 минуты на паркете.
За два с лишним сезона выступлений в G-лиге форвард показывал статистику в 17 очков и 5,5 подбора.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Барселоны»
