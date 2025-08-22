«Барселона» подписала Майлза Норриса

25-летний американец продолжит карьеру в Европе.

«Барселона » объявила о заключении 1-летнего соглашения с форвардом Майлзом Норрисом (206 см).

В марте 2025 года Норрис подписал двусторонний контракт с «Бостоном», за который он успел сыграть три матча, набирая в среднем 2,3 очка и 3 подбора за 11,5 минуты на паркете.

За два с лишним сезона выступлений в G-лиге форвард показывал статистику в 17 очков и 5,5 подбора.