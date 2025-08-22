0

«Барселона» подписала Майлза Норриса

25-летний американец продолжит карьеру в Европе.

«Барселона» объявила о заключении 1-летнего соглашения с форвардом Майлзом Норрисом (206 см).

В марте 2025 года Норрис подписал двусторонний контракт с «Бостоном», за который он успел сыграть три матча, набирая в среднем 2,3 очка и 3 подбора за 11,5 минуты на паркете. 

За два с лишним сезона выступлений в G-лиге форвард показывал статистику в 17 очков и 5,5 подбора.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3461 голос
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Барселоны»
logoБарселона
переходы
logoчемпионат Испании
Майлз Норрис
logoTurkish Airlines EuroLeague
G-лига
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» продлила контракт с Юссуфой Фаллем на следующий сезон
19 августа, 11:35
Гильермо Эрнангомес: «В прошлом сезоне у меня пропала страсть к баскетболу. Пытался найти выход, но в одиночку это невозможно»
319 августа, 07:50
Директор «Барсы» О’Каллаган: «Финансовые правила Ла Лиги несправедливы в отношении мультиспортивных клубов. Идеально, чтобы у каждой команды действовал свой регламент»
418 августа, 16:28
Главные новости
Светислав Пешич: «Словения забрала слишком много подборов в начале. Надо избегать эйфории»
13 минут назад
Участие Филипа Петрушева и Василие Мицича в Евробаскете пока под вопросом
123 минуты назад
Малик Бизли не является целью расследования мошенничества на ставках и сможет продолжить выступление в НБА
2сегодня, 13:28
ЧЕ-2025. Девушки (U16). 1/2 финала. Испания встретится с Латвией, Словения сыграет с Германией
сегодня, 13:05Live
«Меня начинает трясти от одной мысли об этом». Том Тибодо устроил «Чикаго» 4-часовую тренировку по прилете в Бразилию
6сегодня, 12:15
Карл-Энтони Таунс выписал детям 13 блок-шотов
10сегодня, 11:15Видео
19 очков и 13 подборов Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» разгромить «Финикс» и продлить победную серию до 9 игр
сегодня, 10:26Видео
Майкл Портер: «Лейкерс» я всегда нахлобучивал»
11сегодня, 08:51
Никола Йович о 18 очках в матче со Словенией: «Хотел показать Споэльстре, что в следующем сезоне стану еще лучше»
2сегодня, 07:59
Майкл Портер: «Леброну удается сохранить свой высочайший уровень игры благодаря постоянству и стабильности. Но Никола точно такой же»
3сегодня, 07:35
Ко всем новостям
Последние новости
Томаш Саторански пропустит Евробаскет из-за проблем со спиной, Вит Крейчи – лидер финального состава сборной Чехии
38 минут назад
«Партизан» официально расстался с Айзейей Майком
сегодня, 13:47Фото
Акилле Полонара вернется в «Динамо Сассари» после лечения от миелоидного лейкоза
сегодня, 13:40Фото
Товарищеские матчи. Греция сыграет с Италией и другие матчи
сегодня, 12:15
Александер Секулич о поражении от Сербии: «Возможно, Луке придется немного смириться с тем, что качество здесь тоже имеет значение»
сегодня, 11:39
Девон Акун-Перселл покинул УНИКС
1сегодня, 10:57
Женская НБА побила рекорд посещаемости за один сезон
сегодня, 09:29
Никола Йокич поцеловал Луку Дончича в щеку после игры
11вчера, 20:46Видео
Вадим Воронцов: «Серхио Родригес – по-прежнему моя ролевая модель»
вчера, 19:07
Тони Паркер: «Моя мечта – тренировать в НБА»
вчера, 18:30