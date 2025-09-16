Василие Мицич о планах создать менторскую программу в сборной Сербии: «Мы с Йокичем и Богдановичем должны больше делиться опытом»

Василие Мицич рассказал о важности передачи опыта новому поколению.

«Этим летом я говорил с Йокичем и Богданом [Богдановичем], мы договорились собраться и передать молодому поколению свой опыт.

Когда у тебя есть такие игроки, которые постоянно выступают на топ-уровне, я чувствую, что мы обязаны делиться опытом больше.

Иногда мы слишком молчаливы, потому что боимся показаться высокомерными. Но сейчас, с нашим багажом, я считаю, нам стоит делать это чаще.

Мне кажется, Йокич должен быть одним из лидеров нашего поколения в этом процессе. Мало кто знает, насколько он упорно работает.

Мы познакомились, когда ему было 17 в «Меге». Он всегда был предан своему делу по-своему. Я хочу, чтобы он стал ролевой моделью для нового поколения», – заявил Мицич .