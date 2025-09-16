  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Василие Мицич о планах создать менторскую программу в сборной Сербии: «Мы с Йокичем и Богдановичем должны больше делиться опытом»
0

Василие Мицич о планах создать менторскую программу в сборной Сербии: «Мы с Йокичем и Богдановичем должны больше делиться опытом»

Василие Мицич рассказал о важности передачи опыта новому поколению.

«Этим летом я говорил с Йокичем и Богданом [Богдановичем], мы договорились собраться и передать молодому поколению свой опыт.

Когда у тебя есть такие игроки, которые постоянно выступают на топ-уровне, я чувствую, что мы обязаны делиться опытом больше.

Иногда мы слишком молчаливы, потому что боимся показаться высокомерными. Но сейчас, с нашим багажом, я считаю, нам стоит делать это чаще.

Мне кажется, Йокич должен быть одним из лидеров нашего поколения в этом процессе. Мало кто знает, насколько он упорно работает.

Мы познакомились, когда ему было 17 в «Меге». Он всегда был предан своему делу по-своему. Я хочу, чтобы он стал ролевой моделью для нового поколения», – заявил Мицич.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: EuroLeague Iconversation
logoНикола Йокич
logoБогдан Богданович
logoВасилие Мицич
logoсборная Сербии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лойд, Осман, Авдия, Маркканен и Йокич – во второй символической пятерке Евробаскета-2025
1вчера, 04:18
Сербский менеджер в НБА до вылета Сербии: «Йокич не в форме и не показывает свой уровень баскетбола»
2610 сентября, 12:05
Аналитик «Денвера» раскритиковал тренера сборной Сербии: «Он словно уснул за рулем»
117 сентября, 15:19
😱 Йокич с Сербией едут домой. Финские стрелки выбили фаворита Евробаскета
627 сентября, 12:00
Главные новости
Лука Дончич назвал двух защитников, которые доставляли ему наибольшие проблемы
15 минут назад
Шейн Ларкин объявил о завершении карьеры в сборной Турции
31 минуту назад
Лука Дончич о переходе в «Лейкерс»: «Это был шок. Я не знал, как реагировать»
2сегодня, 13:39
Джош Гидди о возможном переходе в Евролигу: «Никогда не говори никогда»
сегодня, 13:18
Яннис Адетокумбо станцевал с Вассилисом Спанулисом, празднуя «бронзу» Евробаскета
3сегодня, 11:24Видео
Жена Янниса Адетокумбо получила угрозы преследования и убийства от турецких болельщиков
3сегодня, 11:02Фото
Эргин Атаман едва сдерживал слезы перед обращением к болельщикам
2сегодня, 09:49Видео
Алекс Мумбру снова госпитализирован
1сегодня, 09:35
«Что ты за мышь? Что ты за ничтожество?» Адис Бечирагич раскритиковал игроков, отказавшихся выступать за сборную Боснии и Герцеговины
11сегодня, 09:15
«Никто не мог остановить Гранта Хилла, он запихивал тебя в корзину». Дуэйн Уэйд вспомнил игроков, которым травмы помешали раскрыть свой потенциал
8сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Дэлано Бэнтон прошел просмотры в «Голден Стэйт» и «Индиане»
1сегодня, 12:03
«Зенит» отдал Артема Антипова в аренду «Енисею»
3сегодня, 11:38Фото
Трэй Янг поучаствовал в баскетбольном аттракционе на ярмарке и выиграл майку
1сегодня, 06:40Видео
«Сперс» отчислили Айзейю Миллера
1сегодня, 06:14
Исаак Бонга: «Мелочи вроде подборов приносят победы»
1вчера, 20:30
«Миннесота» и Боунс Хайлэнд договорились о контракте
4вчера, 18:48
Марио Чалмерс: «Дюрэнт вряд ли когда-либо перейдет в «Хит» из-за давления, связанного с наследием Леброна»
вчера, 18:33
«Нью-Йорк» пригласили Трея Джемисона и Алексея Леня на просмотр
вчера, 18:18
Журналист Джон Кравчински: «Энтони Эдвардс считает, что ему еще нужно поработать, чтобы достичь уровня Шэя или Дончича»
9вчера, 17:35
Андрей Кириленко о влиянии международных санкций на российский баскетбол: «Этот «волшебный пинок» очень серьезно помог»
16вчера, 17:14