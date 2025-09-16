3

Шакил О′Нил оплатит похороны четырех детей, погибших при пожаре

Легенда НБА решил помочь людям, столкнувшимся с великим горем.

Согласно сообщению Pubity, Шакил О′Нил предложил взять на себя расходы на похороны четырех маленьких сестер, которые погибли в результате пожара, случившегося в их доме в Северной Каролине.

Мать детей, Рейган Пауэрс, обвиняется в непредумышленном убийстве и преступной халатности, повлекшей смерть ребенка, после того как оставила своих четырех дочерей – Калани, Кендалл, Жозефину и Софию – под присмотром своей 11-летней дочери. Девочкам было два, четыре, шесть и семь лет соответственно.

О’Нил назвал свой жест «моральной ответственностью» как шерифа.

«Это были невинные жизни, полные надежд, забранные слишком рано. Скорбящей семье: вы не одни в своей боли. Мы видим вас, мы скорбим вместе с вами, и мы поможем вам нести это бремя», – заявил легендарный центровой.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Pubity
logoШакил О′Нил
logoНБА
происшествия
