Шакил О’Нил об одной из самых глупых ошибок: «Купил «Феррари», потратил кучу денег на расширение под себя, почти не езжу на ней»

Шакил О’Нил вспомнил сомнительную затею с «Феррари».

«Перейдем к самым глупым ошибкам. Я купил «Феррари» за 200 000 долларов. Потратил 200 000 долларов на расширение машины под себя и еще 100 000 долларов на стереосистему. В итоге я потратил около 700 000 долларов на машину, на которой редко езжу.

Я купил «Феррари». Потом купил аварийную. Мы разрезали нормальную пополам, использовали части аварийной, чтобы ее расширить. Все равно толком не влезал», – признался 216-сантиметровый экс-игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Tommy Talks with Shaquille O’Neal
