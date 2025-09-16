Джейлен Брансон: «Таунс делает потрясающие вещи для «Никс». Он хорош в раздевалке, хорош на площадке»

Джейлен Брансон отдал должное Карлу-Энтони Таунсу.

«КАТ делает потрясающие вещи для нас. Он хорош в раздевалке, хорош на площадке. Таунс сделал многое за короткий период в «Никс», это впечатляет.

Сомневаюсь, что его есть с кем сравнивать. У КАТа отличный бросок, это дается ему без усилий, он может что-то придумывать с мячом, разыгрывать. У него мягкая кисть, он хорошо пользуется этим рядом с кольцом, таких как он больше нет. Таунс может играть в разных стилях, это делает его особенным игроком, ни на кого не похожим.

Классно иметь такого человека своим одноклубником. Мне кажется, как-то упускается из виду, насколько он хорош в качестве товарища по команде. Да, он в полном порядке на площадке. Но в раздевалке он делает очень многое тоже, и это нечто особенное», – заявил 29-летний разыгрывающий.