«Миннесота» и Боунс Хайлэнд договорились о контракте

Боунс Хайлэнд получит еще один шанс закрепиться в составе «Тимбервулвз».

По информации журналиста HoopsHype Майкла Скотто «Миннесота » и Бонс Хайленд согласовали новое соглашение. 25-летний разыгрывающий останется в команде после того, как отыграл прошлый сезон на двухстороннем соглашении.

За четыре сезона в НБА баскетболист выступал за «Денвер», «Клипперс» и «Миннесоту», набирая в среднем 9,5 очка и 2,6 передачи за 17 минут на площадке.

Президент «Тимбервулвз» Тим Коннелли, который ранее работал в «Наггетс», лично выбрал Хайленда на драфте 2021 года под 26 номером.