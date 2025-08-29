Тим Коннелли решил продлить текущее соглашение с «Миннесотой» и останется в команде еще на 2 года
Тим Коннелли продолжит работу с «Тимбервулвз».
Президент клуба считается одним из самых востребованных специалистов на рынке. Топ-менеджер мог воспользоваться опцией на досрочное завершение контракта и найти другое место работы в лиге или провести переговоры о новом соглашении с более высокой зарплатой.
Вместо этого Коннелли принял решение завершить работу по текущему контракту, который рассчитан еще на 2 сезона. Это дает возможность новым владельцам подготовиться к переговорам по долгосрочному продлению сотрудничества в спокойном режиме.
Под руководством Коннелли клуб добился второго финала Западной конференции за 2 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
