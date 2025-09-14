Микаэль Янтунен: «Проигрывать так – это отстой, ужасно. Мы не хотели, чтобы наш путь на Евробаскете так закончился»

Баскетболист сборной Финляндии прокомментировал поражении в матче за «бронзу».

«Проигрывать так – это отстой, это ужасно. Я имею в виду, мы сражались, мы сделали много хорошего, мы вернулись в игру… Мы не хотели, чтобы путь на Евробаскете так закончился, но такова игра», – сказал Янтунен .

Сборная Финляндии уступила Греции со счетом 89:92, почти отыграв преимущество в 17 очков по ходу матча.