Микаэль Янтунен: «Проигрывать так – это отстой, ужасно. Мы не хотели, чтобы наш путь на Евробаскете так закончился»
Баскетболист сборной Финляндии прокомментировал поражении в матче за «бронзу».
«Проигрывать так – это отстой, это ужасно. Я имею в виду, мы сражались, мы сделали много хорошего, мы вернулись в игру… Мы не хотели, чтобы путь на Евробаскете так закончился, но такова игра», – сказал Янтунен.
Сборная Финляндии уступила Греции со счетом 89:92, почти отыграв преимущество в 17 очков по ходу матча.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости