Сасу Салин о поражении в матче за-3-е место: «Мы были так близки к камбэку и проиграли – конечно, это очень больно»

Капитан сборной Финляндии подвел итоги Евробаскета-2025.

Сборная Финляндии была в шаге от исторической медали, отыграв по ходу встречи 17 очков, но уступила Греции со счетом 89:92.

«Я очень горжусь этой командой и тем, что являюсь ее капитаном. Надеюсь, впереди нас ждет еще много таких моментов. История финского баскетбола не закончена. Поздравляю Грецию с победой – сегодня они были чуть лучше.

Видно, как сильно нас задело это поражение, особенно тех, кто был на площадке в концовке. Мы были так близки к камбэку и проиграли – конечно, это очень больно.

Тем не менее такие моменты вдохновляют детей заниматься баскетболом. Я верю, что мы подарили мечту будущим поколениям. Это очень помогает – не только национальной сборной, но и всей стране», – сказал Сасу Салин .

