Германия – фаворит у букмекеров против Турции в финале Евробаскета-2025. Обе сборные ни разу не проиграли на турнире

Германия сыграет с Турцией в финале Евробаскета-2025.

Впервые с 2003-го обе команды дошли до решающей игры без поражений. Немцы котируются фаворитами с коэффициентом 1.72. Чемпионство Турции оценивается в 2.15.

До этого турки один раз играли в финале континентального первенства – в 2001-м они уступили Югославии. Германия брала золото Евробаскета в 1993-м и серебро в 2005-м.

Матч пройдет 14 сентября. Начало – в 21:00 мск.

