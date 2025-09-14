Германия – фаворит у букмекеров против Турции в финале Евробаскета-2025. Обе сборные ни разу не проиграли на турнире
Германия сыграет с Турцией в финале Евробаскета-2025.
Впервые с 2003-го обе команды дошли до решающей игры без поражений. Немцы котируются фаворитами с коэффициентом 1.72. Чемпионство Турции оценивается в 2.15.
До этого турки один раз играли в финале континентального первенства – в 2001-м они уступили Югославии. Германия брала золото Евробаскета в 1993-м и серебро в 2005-м.
Матч пройдет 14 сентября. Начало – в 21:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
