Стефен Карри – единственный из действующих игроков, кого Андре Миллер включил в топ-5 разыгрывающих в истории

Миллер составил свой список лучших «первых номеров».

«Мэджик [Джонсон ], Айзейя [Томас], [Джон] Стоктон, [Джейсон ] Кидд. Как играл Оскар Робертсон, я не видел.

Я был фанатом Стива Нэша, потому что, ну кто еще бросает с процентами 50-40-90, понимаете, о чем я? Я был фанатом Стива Нэша , но теперь есть Стеф [Карри ]. Обязательно нужно включить Стефа. Айзея, Стеф, Мэджик, Стоктон и Кидд», – перечислил Миллер.