Стефен Карри – единственный из действующих игроков, кого Андре Миллер включил в топ-5 разыгрывающих в истории
Миллер составил свой список лучших «первых номеров».
«Мэджик [Джонсон], Айзейя [Томас], [Джон] Стоктон, [Джейсон] Кидд. Как играл Оскар Робертсон, я не видел.
Я был фанатом Стива Нэша, потому что, ну кто еще бросает с процентами 50-40-90, понимаете, о чем я? Я был фанатом Стива Нэша, но теперь есть Стеф [Карри]. Обязательно нужно включить Стефа. Айзея, Стеф, Мэджик, Стоктон и Кидд», – перечислил Миллер.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст All The Smoke
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости