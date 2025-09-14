  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стефен Карри – единственный из действующих игроков, кого Андре Миллер включил в топ-5 разыгрывающих в истории
0

Стефен Карри – единственный из действующих игроков, кого Андре Миллер включил в топ-5 разыгрывающих в истории

Миллер составил свой список лучших «первых номеров».

«Мэджик [Джонсон], Айзейя [Томас], [Джон] Стоктон, [Джейсон] Кидд. Как играл Оскар Робертсон, я не видел.

Я был фанатом Стива Нэша, потому что, ну кто еще бросает с процентами 50-40-90, понимаете, о чем я? Я был фанатом Стива Нэша, но теперь есть Стеф [Карри]. Обязательно нужно включить Стефа. Айзея, Стеф, Мэджик, Стоктон и Кидд», – перечислил Миллер.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст All The Smoke
logoАндре Миллер
logoСтив Нэш
logoАйзейя Томас
logoСтефен Карри
logoДжейсон Кидд
logoДжон Стоктон
logoМэджик Джонсон
logoОскар Робертсон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андре Миллер: «Как-то раз я съел так много шоколада, что словил передоз. Меня продержали во сне дня два»
6вчера, 08:30
Андре Миллер: «Паоло Банкеро заботит только улучшение своей игры. Он будет одним из лучших в лиге еще много лет»
вчера, 07:08
Андре Миллер: «В 2013 году у нас была лучшая версия «Денвера», но Джордж Карл загнал команду»
5вчера, 06:42
Главные новости
Евробаскет-2025. Финал. Германия сыграет с Турцией
727 минут назад
Евробаскет-2025. За 3-е место. Финляндия встретится с Грецией
728 минут назад
Доминик Уилкинс: «Хотел бы, чтобы молодые ребята перестали использовать нас в качестве груши для битья»
4сегодня, 11:29
Брайан Уиндхорст: «Это лучшая возможность для «Никс» выиграть Восток, которая у них была за целое поколение»
1сегодня, 08:36
Дирк Новицки о Купере Флэгге: «Ажиотаж абсолютно оправдан, у него нет потолка»
11сегодня, 07:34
Бронни Джеймс о первом матче с отцом: «Волнение просто зашкаливало»
2сегодня, 06:32
Руководство Aspiration было против сделки с Каваем Ленардом, гендиректор провел ее без одобрения остальных
2сегодня, 06:14
Пол Джордж: «У Дончича есть шанс стать самым великим иностранным игроком»
23сегодня, 05:32
Дирк Новицки тепло поприветствовал Купера Флэгга при встрече
сегодня, 04:54Видео
Деннис Шредер: «Я знаю стратегию, которую Атаман пытается применить. И она, безусловно, срабатывала»
сегодня, 04:38
Ко всем новостям
Последние новости
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Индиана» сыграет с «Атлантой», «Нью-Йорк» встретится с «Финиксом» и другие матчи
27 минут назад
Джейсон Тейтум: «Я был поклонником Джабари Паркера со времен его учебы в школе»
28 минут назад
Новый мурал в честь Луки Дончича, Кобе и Джиджи Брайантов появился в округе Лос-Анджелес
сегодня, 11:00Видео
Чарли Розен, бывший тренер, писатель и близкий друг Фила Джексона, скончался в возрасте 84 лет
сегодня, 10:40
Кэмерон Пэйн не вернется в «Нью-Йорк»
сегодня, 09:37
Год Шемгод об уходе из «Далласа»: «После обмена Дончича начались тревожные времена»
сегодня, 08:08
Джейсон Кидд посетил свой первый матч «Эвертона» после присоединения к группе владельцев
сегодня, 07:07Фото
Джарен Джексон-младший сыграл один на один с 6-летней дочерью Джа Морэнта
1сегодня, 05:11Видео
Зак Харрис стал генменеджером фарм-клуба «Голден Стэйт»
вчера, 19:30
42 очка Пойтресса и Димитриевича на двоих принесли «Зениту» победу над «Уралмашем» (92:80) в товарищеском матче в Белграде
вчера, 16:16