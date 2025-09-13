  • Спортс
  • Андре Миллер: «Как-то раз я съел так много шоколада, что словил передоз. Меня продержали во сне дня два»
Андре Миллер: «Как-то раз я съел так много шоколада, что словил передоз. Меня продержали во сне дня два»

Бывший игрок НБА рассказал историю о чрезмерном увлечении сладостями.

«Я играл за «Портленд», и мы с моей девушкой за день до матча пошли на выставку шоколада.

И, знаете, выставочные центры огромные, так что там было неограниченное количество шоколада. За день до игры я просто хожу там и ем всевозможный шоколад, разные стенды и все такое. Я забыл, с кем мы играли на следующий день, но я чувствовал, что что-то надвигается.

Матч начинается, первый же переход из атаки в защиту, а я буквально убегаю с площадки и отправляюсь в реанимацию. Они усыпили меня, чувак. Мне вкололи морфин. Они продержали меня во сне дня два. Я съел так много шоколада, что словил передоз. В прямом смысле, у меня было пищевое отравление, все дела», – рассказал Миллер.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст All The Smoke
