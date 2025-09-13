Андре Миллер: «Как-то раз я съел так много шоколада, что словил передоз. Меня продержали во сне дня два»
Бывший игрок НБА рассказал историю о чрезмерном увлечении сладостями.
«Я играл за «Портленд», и мы с моей девушкой за день до матча пошли на выставку шоколада.
И, знаете, выставочные центры огромные, так что там было неограниченное количество шоколада. За день до игры я просто хожу там и ем всевозможный шоколад, разные стенды и все такое. Я забыл, с кем мы играли на следующий день, но я чувствовал, что что-то надвигается.
Матч начинается, первый же переход из атаки в защиту, а я буквально убегаю с площадки и отправляюсь в реанимацию. Они усыпили меня, чувак. Мне вкололи морфин. Они продержали меня во сне дня два. Я съел так много шоколада, что словил передоз. В прямом смысле, у меня было пищевое отравление, все дела», – рассказал Миллер.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст All The Smoke
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости