0

Год Шемгод об уходе из «Далласа»: «После обмена Дончича начались тревожные времена»

Переход Дончича подтолкнул Шемгода покинуть «Мэверикс».

«Дело в том, что в «Далласе» просто начались тревожные времена, чувак. Я люблю «Даллас», и у меня хорошие отношения со всеми, кто там остался. Когда сделка с Дончичем произошла, это было одним из тех моментов: если с твоим человеком так поступают, значит, обратный отсчет запущен, это знак», – сказал Шемгод.

49-летний специалист 6 лет проработал тренером по развитию игроков в «Мэверикс». Летом этого года он присоединился к «Орландо» в качестве ассистента главного тренера.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
logoДаллас
logoНБА
Год Шемгод
logoЛука Дончич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дирк Новицки о Купере Флэгге: «Ажиотаж абсолютно оправдан, у него нет потолка»
7сегодня, 07:34
Дирк Новицки: «Если «Мэверикс» будут здоровы, у них по 2 человека на каждую позицию и куча возможных комбинаций»
вчера, 16:59
Год Шемгод: «Лука Дончич – один из самых простых в общении великих игроков, с которыми я сталкивался»
212 сентября, 13:59
Главные новости
Брайан Уиндхорст: «Это лучшая возможность для «Никс» выиграть Восток, которая у них была за целое поколение»
1сегодня, 08:36
Дирк Новицки о Купере Флэгге: «Ажиотаж абсолютно оправдан, у него нет потолка»
7сегодня, 07:34
Бронни Джеймс о первом матче с отцом: «Волнение просто зашкаливало»
1сегодня, 06:32
Руководство Aspiration было против сделки с Каваем Ленардом, гендиректор провел ее без одобрения остальных
1сегодня, 06:14
Евробаскет-2025. За 3-е место. Финляндия встретится с Грецией
5сегодня, 05:49
Евробаскет-2025. Финал. Германия сыграет с Турцией
2сегодня, 05:41
Пол Джордж: «У Дончича есть шанс стать самым великим иностранным игроком»
18сегодня, 05:32
Дирк Новицки тепло поприветствовал Купера Флэгга при встрече
сегодня, 04:54Видео
Деннис Шредер: «Я знаю стратегию, которую Атаман пытается применить. И она, безусловно, срабатывала»
сегодня, 04:38
«Нью-Йорк» отказался от варианта с Томасом Брайантом, предпочтя усилить заднюю линию
1сегодня, 04:21
Ко всем новостям
Последние новости
Кэмерон Пэйн не вернется в «Нью-Йорк»
3 минуты назад
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Индиана» сыграет с «Атлантой», «Нью-Йорк» встретится с «Финиксом» и другие матчи
38 минут назад
Джейсон Кидд посетил свой первый матч «Эвертона» после присоединения к группе владельцев
сегодня, 07:07Фото
Джарен Джексон-младший сыграл один на один с 6-летней дочерью Джа Морэнта
1сегодня, 05:11Видео
Зак Харрис стал генменеджером фарм-клуба «Голден Стэйт»
вчера, 19:30
42 очка Пойтресса и Димитриевича на двоих принесли «Зениту» победу над «Уралмашем» (92:80) в товарищеском матче в Белграде
вчера, 16:16
«Автодор» подпишет Григория Мотовилова
вчера, 16:09
3-очковый с фолом за 2 секунды до сирены принес «Босне» победу над ЦСКА (90:89) в товарищеском матче в Дубае
вчера, 15:50
«Чикаго» может стать претендентом на Джонатана Кумингу следующим летом
15вчера, 14:40
Шейн Ларкин: «Европейские фанаты приходят на матч не чтобы похвастаться этим в соцсетях»
вчера, 13:41