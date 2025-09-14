Год Шемгод об уходе из «Далласа»: «После обмена Дончича начались тревожные времена»

Переход Дончича подтолкнул Шемгода покинуть «Мэверикс».

«Дело в том, что в «Далласе » просто начались тревожные времена, чувак. Я люблю «Даллас», и у меня хорошие отношения со всеми, кто там остался. Когда сделка с Дончичем произошла, это было одним из тех моментов: если с твоим человеком так поступают, значит, обратный отсчет запущен, это знак», – сказал Шемгод.

49-летний специалист 6 лет проработал тренером по развитию игроков в «Мэверикс». Летом этого года он присоединился к «Орландо» в качестве ассистента главного тренера.