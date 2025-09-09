Дирк Новицки: «Сейчас я не слишком вовлечен в решения менеджмента «Далласа»
Легенда «Мэверикс» описал свою текущую роль в клубе.
«Сейчас я не слишком вовлечен в решения менеджмента «Далласа». Я стараюсь часто ходить на тренировки. У меня были немного странные ощущения из-за непонимания моей роли. Так что с тех я снова несколько отстранился.
Я встречался с с Патриком, и с Нико за последние годы, но не являюсь частью повседневных операционных процессов. Теперь, очевидно, я буду занят на телевидении, с октября у меня начнется сумасшедшая занятость с началом сезона.
Но я всегда на расстоянии звонка и готов помочь Дюмону, Харрисону или кому-то из игроков», – сказал Новицки.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: DallasHoopsJournal.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости