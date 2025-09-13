  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Эргин Атаман: «Я лучший тренер Европы в последние 10 лет. Возможно, это говорит мое эго, а возможно, это реальность»
Эргин Атаман: «Я лучший тренер Европы в последние 10 лет. Возможно, это говорит мое эго, а возможно, это реальность»

Эргин Атаман обозначил настрой на финал Евробаскета.

Трехкратный чемпион Евролиги вывел турков в решающий матч против Германии.

«Если я выхожу в финал, я побеждаю.

Возможно, это говорит мое эго, а возможно, это реальность. Но последние 10 лет я лучший тренер в Европе.

Неважно, какую команду я тренирую. Для меня все одинаково. Единственная разница в том, что в клубе приходится говорить на английском. Он у меня не идеален. В сборной я могу с удовольствием общаться на родном языке, и так меня понимают лучше.

Прямо перед конференцией мои ассистенты рассказали, что все в команде и в федерации очень напряжены. Но у меня такое было, может быть, в моем первом финале Евролиги. Теперь все игры практически одинаковы. Никакого стресса, только баскетбол», – поделился Атаман.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Эргин Атаман
logoсборная Турции
logoЕвробаскет-2025
