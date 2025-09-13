Сборная Турции вышла в финал Евробаскета-2025. Перед турниром турки котировались восьмыми фаворитами

Турция разгромила Грецию (94:68) и вышла в финал Евробаскета-2025.

До этого турки один раз играли в финале континентального первенства – в 2001-м они уступили Югославии. Перед Евробаскетом-2025 Турция котировалась восьмым фаворитом – с коэффициентом 20.00. На выход в финал давали 10.00.

В финале турки сыграют с Германией, которая перед турниром шла вторым фаворитом (7.00) после Сербии (2.25).

