Сборная Турции вышла в финал Евробаскета-2025. Перед турниром турки котировались восьмыми фаворитами
Турция разгромила Грецию (94:68) и вышла в финал Евробаскета-2025.
До этого турки один раз играли в финале континентального первенства – в 2001-м они уступили Югославии. Перед Евробаскетом-2025 Турция котировалась восьмым фаворитом – с коэффициентом 20.00. На выход в финал давали 10.00.
В финале турки сыграют с Германией, которая перед турниром шла вторым фаворитом (7.00) после Сербии (2.25).
Опубликовала: Венера Кравченко
