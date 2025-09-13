Алперен Шенгюн: «Я пообещал Османи Rolex, если он сыграет хорошо»

Шенгюн отблагодарит партнера за отличную игру.

В полуфинальном матче Евробаскета против сборной Греции Эрджан Османи выступал основным опекуном Янниса Адетокумбо. С помощью партнеров Османи удалось сдержать суперзвезду «Милуоки»: Адетокумбо отметился лишь 12 очками набранными очками.

Сам Османи установил личный рекорд результативности на международной арене – 28 очков, включая 14 за первые 10 минут матча.

«Я пообещал ему Rolex, если он сыграет хорошо», – признался Алперен Шенгюн после матча. – «Я найду для него самые лучшие».

На послематчевой пресс-конференции Османи отметил вклад персонала сборной в успех.

«Я хочу поблагодарить тренеров за то, что они очень хорошо подготовили нас к этой игре. Я счастлив, что внес свой вклад в победу команды. Как и каждый из нас.

Также я хочу поблагодарить наших врачей за то, что они привели Джеди Османа в готовность к этому матчу. Это было для нас крайне важно», – сказал Османи, имея в виду, что Осман смог помочь команде после травмы лодыжки.

В финале Турция сыграет с Германией, встреча пройдет 14 сентября, начало – 21.00 по московскому времени.