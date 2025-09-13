Шейн Ларкин: «То, как относились к Кайри Ирвингу в Кливленде – это то же самое, как сейчас относятся ко мне в Стамбуле»

Разыгрывающий сборной Турции описал свой статус в Европе.

«У меня здесь было несколько невероятных сезонов, и у меня были возможности вернуться в НБА, а я такой: «Не, мне и так норм, меня все устраивает»... И когда люди слышат это, они не понимают, каково это – быть одной из звезд в Европе.

Чтобы полностью это понять, нужно действительно испытать это на себе, но я бы объяснил это так... Я никоим образом не сравниваю себя ни с какой звездой НБА, но, уверен, то, как относились к Кайри Ирвингу в Кливленде, – это то же самое, как сейчас относятся к Кендрику Нанну в Афинах, ко мне – в Стамбуле, к Майку Джеймсу – в Монако.

Понимаете, эти суперзвезды живут в этих городах, и у них определенный образ жизни, который вы не поймете, пока не окажетесь здесь и не увидите все своими глазами», – сказал разыгрывающий.

Шейн Ларкин был выбран под 18-м номером на драфте НБА-2013, но с 2018 года он выступает за турецкий «Анадолу Эфес », а с 2020 года представляет сборную Турции.