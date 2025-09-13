  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шейн Ларкин: «То, как относились к Кайри Ирвингу в Кливленде – это то же самое, как сейчас относятся ко мне в Стамбуле»
0

Шейн Ларкин: «То, как относились к Кайри Ирвингу в Кливленде – это то же самое, как сейчас относятся ко мне в Стамбуле»

Разыгрывающий сборной Турции описал свой статус в Европе.

«У меня здесь было несколько невероятных сезонов, и у меня были возможности вернуться в НБА, а я такой: «Не, мне и так норм, меня все устраивает»... И когда люди слышат это, они не понимают, каково это – быть одной из звезд в Европе.

Чтобы полностью это понять, нужно действительно испытать это на себе, но я бы объяснил это так... Я никоим образом не сравниваю себя ни с какой звездой НБА, но, уверен, то, как относились к Кайри Ирвингу в Кливленде, – это то же самое, как сейчас относятся к Кендрику Нанну в Афинах, ко мне – в Стамбуле, к Майку Джеймсу – в Монако.

Понимаете, эти суперзвезды живут в этих городах, и у них определенный образ жизни, который вы не поймете, пока не окажетесь здесь и не увидите все своими глазами», – сказал разыгрывающий.

Шейн Ларкин был выбран под 18-м номером на драфте НБА-2013, но с 2018 года он выступает за турецкий «Анадолу Эфес», а с 2020 года представляет сборную Турции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
logoШейн Ларкин
logoчемпионат Турции
logoАнадолу Эфес
logoНБА
logoсборная Турции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Половина сборной Турции на Евробаскете – родом не из Турции. Но правила натурализации соблюдены
57вчера, 16:10
Шейн Ларкин: «Я один из наиболее возрастных игроков сборной Турции. У меня большой опыт ситуаций с высоким уровнем давления»
10 сентября, 09:35
Шейн Ларкин: «Алперен Шенгюн перерос прозвище «Мини-Йокича»
44 сентября, 07:45
Главные новости
Андрей Мартюк: «Маккаби» – очень хороший уровень соперника, который показывает моментально, где надо улучшать нашу игру»
12 минут назад
Фанаты «Партизана» покрыли дымом и огнями все трибуны на товарищеском матче с ПАОКом
1сегодня, 10:57Видео
Иман Шамперт: «Нужно было капризничать и просить «Никс», чтобы меня обменяли куда-нибудь, где я смог бы быть разыгрывающим»
6сегодня, 09:31
Ченнинг Фрай – автору расследования о Кавае Ленарде: «Зачем ты стучишь?»
9сегодня, 08:13
Светислав Пешич не будет продлевать контракт со сборной Сербии
сегодня, 07:52
Трэйси Макгрэйди: «Если бы Леброн познакомился с треугольным нападением в раннем возрасте, то не было бы сомнений в том, кто является величайшим игроком»
7сегодня, 07:32
Д’Анджело Расселл: «Когда играл против Букера перед драфтом, то он едва мог вести мяч. Сейчас его сравнивают с Кобе – это мотивирует и вдохновляет»
6сегодня, 06:54
Андре Миллер: «В 2013 году у нас была лучшая версия «Денвера», но Джордж Карл загнал команду»
5сегодня, 06:42
Шамперт и Чалмерс ожидают, что Энтони Эдвардс в ближайшие три года станет MVP НБА
сегодня, 06:25
Гобер о Йокиче: «Всегда благодарен, когда мне выпадает возможность попытаться остановить одного из лучших игроков в мире»
1сегодня, 06:11
Ко всем новостям
Последние новости
Данило Галлинари может поучаствовать в соревнованиях 3х3
23 минуты назад
«Нью-Йорк» может обменять Тайлера Колека, одна из команд уже проявляла интерес к защитнику
сегодня, 11:45
Джеди Осман об игре через травму: «Не хотел бросать команду, будучи капитаном»
сегодня, 11:17
Лугенц Дорт отзащищался против школьника и использовал треш-ток
1сегодня, 10:38Видео
Лу Уильямс: «Играть за «Клипперс» мне нравилось гораздо больше, чем за «Лейкерс»
сегодня, 08:56
Андре Миллер: «Как-то раз я съел так много шоколада, что словил передоз. Меня продержали во сне дня два»
5сегодня, 08:30
«Нью-Йорк» рассматривает варианты обмена, чтобы сохранить в составе Брогдона и Шэмета
1сегодня, 07:15
Андре Миллер: «Паоло Банкеро заботит только улучшение своей игры. Он будет одним из лучших в лиге еще много лет»
сегодня, 07:08
«Плати мне мои деньги!» Кевин Лав подколол Кавая Ленарда, выложив отрывок из «Тринадцати друзей Оушена»
1сегодня, 07:07Видео
Алперен Шенгюн: «Я пообещал Османи Rolex, если он сыграет хорошо»
сегодня, 05:47