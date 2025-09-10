Шейн Ларкин: «Я один из наиболее возрастных игроков сборной Турции. У меня большой опыт ситуаций с высоким уровнем давления»

Шейн Ларкин помогает команде подготовиться к полуфиналу.

Двухкратный чемпион Евролиги сравнивает плей-офф Евробаскета с «Финалом четырех». Ларкин является одним из лидеров сборной Турции, набирая 14,6 очка, 3,6 подбора и 4,6 передачи в среднем за матч.

«Я один из наиболее возрастных игроков сборной. У меня большой опыт ситуаций с высоким уровнем давления. В такой атмосфере это всегда полезно.

Стараюсь поделиться опытом с молодежью, привить им нужное отношение к происходящему. Нужно понимать, что это большая удача, нельзя растеряться, перестать показывать свой баскетбол. Будет толпа, будут ожидания, пресса, ажиотаж.

Но на площадке, внутри разметки, все остается по-прежнему. Тот же баскетбол, в который мы все играем с детства. Выходи, получай удовольствие, играй весело, но жестко. Пока ты выкладываешься, не может быть никаких сожалений. И останется только надеяться, что этого хватит для победы», – поделился Ларкин.