Иман Шамперт: «Нужно было капризничать и просить «Никс», чтобы меня обменяли куда-нибудь, где я смог бы быть разыгрывающим»

Шамперт объяснил, что он посоветовал бы молодому себе.

«Нужно было капризничать и просить «Никс», чтобы меня обменяли куда-нибудь, где я смог бы быть разыгрывающим.

Не поймите меня неправильно, у меня была отличная карьера, я поиграл в чемпионской команде, боролся за титул несколько раз, чего многим не удается. Но что касается моего персонального развития, то я страдал, так как каждый год я должен был соответствовать той роли, которую мне определили.

«Иман может защищаться против «четверки». Пусть он будет тяжелым форвардом, а мы сыграем маленькой пятеркой». А я такой: «Чего? Вы сейчас серьезно? Что мне делать с Дэвидом Уэстом, смотреть на него? Чем мы вообще занимаемся?», – рассказал Шамперт.

За четыре сезона с «Нью-Йорком » 196-сантиметровый защитник в среднем набирал 7,9 очка, 3,5 подбора и 2,2 передачи в 202 играх.