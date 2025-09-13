0

Лу Уильямс: «Играть за «Клипперс» мне нравилось гораздо больше, чем за «Лейкерс»

Уильямс сравнил опыт выступлений за две команды из Лос-Анджелеса.

«Опыт разный, но лично мне играть за «Клипперс» нравилось гораздо больше. Я любил играть за «Лейкерс», но мой личный опыт был лучше с «Клипперс», – сказал трехкратный «Лучший шестой».

В межсезонье 2015 года Уильямс присоединился к «Лейкерс» в трудные для клуба времена. Он отыграл за команду всего 125 матчей, в среднем набирая 16,8 очка, 2,4 подбора и 2,8 передачи за игру.

Позже Уильямс присоединился к «Клипперс» и оставался там дольше. Несмотря на то, что в своем первом сезоне в «Клипперс» ему было 30 лет, этот период стал лучшим отрезком карьеры защитника: в среднем 20,4 очка, 2,8 подбора и 5,4 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница Run It Back в соцсети X
