Паоло Банкеро: «Надеюсь, мы сможем забрать Восток»

Форвард «Орландо» поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Я с нетерпением жду возможности соревноваться на высоком уровне. Надеюсь, мы сможем забрать Восток. Хочу прочувствовать новую энергию, новую команду, новую атмосферу.

Десмонд Бэйн – потрясающий игрок. Не могу дождаться момента, когда выйду вместе с ним на площадку», – сказал Банкеро .

В это межсезонье состав «Мэджик» пополнили Десмонд Бэйн, Тайус Джонс , Джейс Ричардсон (25-й пик драфта-2025), Ноа Пенда (32-й пик), Орландо Робинсон и Джамал Кэйн (оба на двусторонних контрактах).

В сезоне-2024/25 «Орландо» вылетел из плей-офф, уступив в первом раунде «Бостону» (1-4).