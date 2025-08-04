Паоло Банкеро: «Надеюсь, мы сможем забрать Восток»
Форвард «Орландо» поделился ожиданиями от следующего сезона.
«Я с нетерпением жду возможности соревноваться на высоком уровне. Надеюсь, мы сможем забрать Восток. Хочу прочувствовать новую энергию, новую команду, новую атмосферу.
Десмонд Бэйн – потрясающий игрок. Не могу дождаться момента, когда выйду вместе с ним на площадку», – сказал Банкеро.
В это межсезонье состав «Мэджик» пополнили Десмонд Бэйн, Тайус Джонс, Джейс Ричардсон (25-й пик драфта-2025), Ноа Пенда (32-й пик), Орландо Робинсон и Джамал Кэйн (оба на двусторонних контрактах).
В сезоне-2024/25 «Орландо» вылетел из плей-офф, уступив в первом раунде «Бостону» (1-4).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница SleeperMagic в соцсети X
